Французские ученые: в росте числа нападений акул виноваты соцсети и знаменитости

Группа французских ученых провела масштабное исследование поведения акул и выяснила: в нападениях хищника на человека чаще всего виноваты сами люди. А участившиеся в последние годы случаи атак спровоцировали соцсети и знаменитости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Krupa / AP Фото: Charles Krupa / AP

Как отмечает старший научный сотрудник Центра островных исследований и обсерватории окружающей среды (CRIOBE) Эрик Клуа, возглавлявший исследование, на самом деле акулы не склонны к нападению на людей, а большая часть атак — самооборона напуганного хищника: «Я не советую, как это делают многие знаменитости в социальных сетях, цепляться за спинной плавник акулы или гладить его в качестве доказательства того, что они безвредны». По его словам, люди понимают разницу между йоркширским терьером и питбулем и вряд ли подойдут на улице к последнему, чтобы погладить. Но с акулами, в которых люди вообще не разбираются, эта логика почему-то не срабатывает, сетует профессор.

В исследовании отмечается, что чаще всего акула нападает, если чувствует опасность. Жертвами выступают как приставучие туристы, так и рыбаки в открытом море, которых акула может воспринять как конкурентов за еду или нарушителей ее территории. При этом ученые установили, что в случае самообороны акулы никогда не нападают сразу, пытаясь сначала избежать контакта с человеком. Наконец, в этом случае их укусы неглубоки и в подавляющем числе случаев не приводят к тяжелым травмам. Это кардинально отличается от хищнических атак акул, когда жертва — это добыча, которую нужно убить и съесть.

Кирилл Сарханянц