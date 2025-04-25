СКР опубликовал кадры с места убийства генерала Минобороны в Балашихе

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео работы следователей и криминалистов ведомства на месте убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Он стал жертвой взрыва в подмосковной Балашихе, прогремевшего утром 25 апреля.

Судя по кадрам, взрыв нанес сильные повреждения автомобилю, он полностью сгорел. На двери подъезда остались вмятины от компонентов взрывчатки.

По данным «Ъ», взрывчатка была начинена выстрелами к подствольному гранатомету и эквивалентна почти килограмму тротила. СВУ подорвали дистанционно, наблюдая за господином Москаликом через видеокамеру. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатки (ст. 105, ст. 222.1 УК РФ).

Никита Черненко