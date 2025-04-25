Агент Головина назвал информацию о возвращении игрока в Россию «полным бредом»

Агент футболиста Александра Головина Александр Клюев опроверг информацию о скором прекращении контракта с «Монако». Слова представителя игрока передает портал Sport24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / AP Фото: Daniel Cole / AP

Ранее газета L'Equipe сообщила, что Головин может покинуть «Монако» раньше окончания соглашения, рассчитанного до 2029 года. По версии издания, полузащитник может вернуться в Россию.

«Разговоры о желании Головина вернуться в Россию? Это полный бред и фейк. У Александра нет таких мыслей. Головин думает о том, чтобы помочь "Монако" в конце сезона попасть в Лигу чемпионов. Головин когда-то вернется в Россию, но точно не сейчас», - сказал Клюев.

Головину 28 лет, он выступает за «Монако» с 2018 года. На его счету 232 матча, 34 гола и 40 результативных передач в составе клуба. В текущем сезоне Головин забил три гола и отметился одной передачей за 29 игр.

Роман Левищев