В Тольятти организована масштабная борьба с покрышками

В Тольятти сегодня была организована системная работа по удалению покрышек из дворов и с городских улиц. По данным департамента городского хозяйства, на сегодняшний день вывезено более 12,5 тонн покрышек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По специальным заявкам от управляющих компаний подведомственная организация – МБУ «Зеленстрой» вывозит собранные шины и передает их специализированной организации для дальнейшей переработки и утилизации.

В городской администрации отметили несколько важных моментов: покрышки на утилизацию должны быть полностью очищены от грунта; о собранных на субботниках покрышках организаторы должны сообщать в свою управляющую компанию, которая оформит заявку на вывоз.

Городские власти заверили, что работа по вывозу шин будет продолжена до полного освобождения города от опасного мусора. Все кучи покрышек, которые скопились в эти дни во дворах, обязательно вывезут на утилизацию.

Алексей Алексеев