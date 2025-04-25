Строительство нового ярославского аэропорта начнется в мае

В конце мая 2025 года начнется строительство нового ярославского аэропорта «Золотое кольцо» (ранее «Туношна»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

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Фото: Михаил Евраев, Telegram Визуализация аэропорта

Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Мы приступаем, по сути, через месяц к строительству нового аэропорта. Причем это не бюджетные деньги, это частный инвестор, аэропорт-миллионник. И к нам будет удобно не только приехать, но и прилететь»,— приводит информагентство слова господина Евраева.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее аэропорт перешел под управление инвестора — группы компаний «Аэрофьюэлз», которая проведет работы. Планируется строительство новых пассажирских и грузовых терминалов, которые откроют к 2027 году.

Алла Чижова