Строительство нового ярославского аэропорта начнется в мае
В конце мая 2025 года начнется строительство нового ярославского аэропорта «Золотое кольцо» (ранее «Туношна»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
Визуализация аэропорта
Фото: Михаил Евраев, Telegram
«Мы приступаем, по сути, через месяц к строительству нового аэропорта. Причем это не бюджетные деньги, это частный инвестор, аэропорт-миллионник. И к нам будет удобно не только приехать, но и прилететь»,— приводит информагентство слова господина Евраева.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее аэропорт перешел под управление инвестора — группы компаний «Аэрофьюэлз», которая проведет работы. Планируется строительство новых пассажирских и грузовых терминалов, которые откроют к 2027 году.