Челябинка отсудила 1 млн рублей компенсации после падения в яму с горячей водой

Советский районный суд Челябинска взыскал с муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» 1 млн руб. компенсации морального вреда и 8,9 тыс. руб. расходов на лечение в пользу 51-летней местной жительницы, упавшей в колодец с горячей водой. Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в августе 2024 года горожанка возвращалась домой после рабочей смены, проходила между домами по улице 250-летия Челябинска и упала в открытый колодец с горячей водой. Выбраться оттуда челябинке помогли проходившие мимо люди, услышавшие ее крики. Пострадавшую госпитализировали. Согласно заключению медицинского эксперта, она получила ожоги туловища и ног второй и третьей степени. Площадь поражения составила 30% поверхности тела, что является тяжким вредом здоровью. В больнице горожанку прооперировали, ей пересадили кожу.

Жительница отмечала во время заседания, что до сих пор не смогла до конца восстановиться после травм. Однако представитель ЧКТС исковые требования не признал. Суд же установил, что инцидент произошел из-за некачественного содержания теплосетей предприятием, и взыскал с организации компенсацию морального вреда и расходы на лечение.

Виталина Ярховска