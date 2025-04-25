На Дону продлили штормовое предупреждение

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 27 апреля. Об этом сообщает МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Судя по данным, до конца суток 25 апреля, а также 26-27 апреля в регионе ожидается неблагоприятная погода. Местами по области пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20-24 метров в секунду.

Водителям в непогоду следует быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам лучше обходить аварийные деревья.

Мария Хоперская