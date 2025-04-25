Промпроизводство в Нижегородской области выросло на 4,9% за первый квартал

Индекс промышленного производства в I квартале 2025 года составил 104,9%. По информации главы нижегородского минпрома Максима Черкасова, в обрабатывающей промышленности рост составил 6,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Самый заметный рост наблюдается в производстве машин и оборудования (+54,6%), компьютеров (+37%), металлических изделий (+25,3%), нефтепродуктов (+24,3%), лекарств (+20%), прочих транспортных средств (+17,1%), прочих готовых изделий (+16,3%), мебели (+13%), одежды (+10,8%), текстильных изделий (+9,7%).

Ранее «Ъ-Приволжье» сообщал о годовом росте промышленного производства в регионе на 3,3%.

Андрей Репин