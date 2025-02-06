Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 3,3% за год
Индекс промышленного производства в 2024 году составил 103,3% в годовом выражении, сообщил Нижегородстат. В декабре показатель сократился на 4,9% к декабрю 2023 года, но подрос на 9,5% к ноябрю.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В основных для региона обрабатывающих производствах рост составил 3,1% год к году. Добыча полезных ископаемых сократилась на 2%, ресурсоснабжающие и коммунальные организации выросли на 6,1% и 5,1% соответственно.
Инфляция в промышленности Нижегородской области в декабре 2024 года составила 8,2%.