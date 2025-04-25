В Оренбуржье будут штрафовать за невыход на маршруты межмуниципальных перевозчиков

С 1 сентября 2025 года вступит в силу региональный закон, согласно которому для межмуниципальных перевозчиков предусматривается штраф за невыход на маршруты. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По информации ведомства, в документе «прописан лимит между количеством выполненных и невыполненных рейсов в расписании». В течение квартала будет подсчитываться соотношение выходов на линию. Штраф будет накладываться, если простои составят более 5% от общего числа поездок.

Размер штрафа составит до 10 тыс. руб. для должностных лиц и до 30 тыс. руб. для юридических лиц. За повторное нарушение штрафы будут взыскиваться в два раза больше.

В Законодательном собрании Оренбуржья отмечают, что рейсы не будут относиться к невыполненным, если они не состоялись из-за ДТП, пробок, технических сбоев в системе навигации, а также погодных условий.

Руфия Кутляева