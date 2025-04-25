На месте старта второго тоннеля метро на Сенной начался монтаж щита «Владимир»

Ротор тоннелепроходческого щита «Владимир» спустили в котлован на площади Сенной в Нижнем Новгороде. По данным Главного управления по строительству метрополитена, мостов и дорог Нижнего Новгорода (ГУММиД), ранее там началась сборка головной части проходческого комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Самой объемной ее частью является «юбка» — оболочка, под защитой которой происходит монтаж высокоточной обделки, блокоукладчика, шнека. Передняя часть комплекса также включает в себя рабочий орган, оснащенный породоразрушающим инструментом, привод и систему продвига (домкраты).

В полной сборке проходческий комплекс достигает 80 метров. В дальнейшем к ней присоединят пять технологических телег с оборудованием для производства подземных работ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте «Владимир» закончил прокладку одного из тоннелей между «Сенной» и площадью Свободы. В середине апреля его извлекли из котлована и отправили к месту нового старта.

Анастасия Титова