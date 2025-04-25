«Рок-острова», «Дискач 90-х Fest», «Салават Юлаев» против «Локомотива»

В ближайшие семь дней в Уфе состоятся концерты группы «Рок-острова», певицы Славы и баяниста Валерия Сенина. В театрах покажут балет «Корсар», спектакли «Металлолом», «Чипполино» и «Седина в бороду, или Невеста из Имеретии». В кинотеатрах — премьеры: «Лето. Город. Любовь», «Почтальон», «Джун и Джон». Любителей спорта ждут встречи уфимского баскетбольного клуба «Динамо» с «Нефтехимиком» из Тобольска, а также хоккейного клуба «Салават Юлаев» с ярославским «Локомотивом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Слава на сцене

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Слава на сцене

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерты

«Ничего не говори». А мы скажем, что 27 апреля в Городском дворце культуры выступит группа «Рок-острова». Коллектив под руководством Владимира Захарова, ставший популярным в 1990-е, соберет в зале уфимцев, ностальгирующих по своему прошлому. В программе живого выступления: «Белым снегом», «Костры», «Сирень» и, конечно же, «Ничего не говори».

Заслуженный артист России, баянист Валерий Семин ждет уфимцев 29 апреля во Дворце молодежи. В его репертуаре — более 500 песен и инструментальных произведений: авторские композиции, а также песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, из кинофильмов и мультфильмов, популярные зарубежные мелодии.

В «Тинькофф холл» 29 апреля симфонический оркестр под управлением дирижера Сергея Акимова сыграет программу «Eminem: симфоническое шоу». «Классическая музыка встретится с яркими ритмами и глубокими текстами, созданными одним из величайших артистов нашего времени»,— обещают организаторы выступления.

День спустя, 30 апреля, на сцену Дворца молодежи выйдет певица Слава. Она представит программу «Ты услышишь меня». А Славу, обладающую неповторимым тембром голоса, согласитесь, сложно не услышать. Певица исполнит не только всем известные хиты, но и новые песни: «Однажды ты», «Твой поцелуй», «Верная». Слава обещает: «Поплачем, посмеемся, попоем и потанцуем вместе...».

Поклонников музыки 90-х ожидают 30 апреля в «Уфа-Арене». Здесь состоится «Дискач 90-х Fest». Среди участников фестиваля заявлены: бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина, группы «На-на», «Отпетые мошенники», «Краски», Plazma и другие популярные в те годы исполнители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет "Корсар" на Приморской сцене Мариинского театра

Фото: Илья Коротков / Приморская сцена Мариинского театра Балет "Корсар" на Приморской сцене Мариинского театра

Фото: Илья Коротков / Приморская сцена Мариинского театра

Спектакли

27 апреля в Молодежном театре поставят сказку «Чиполлино». Мальчик-луковка Чиполлино, кум Тыква, девочка Редиска, мальчик Вишенка. Успеет ли Чиполлино освободить жителей сказочной страны от власти жестокого принца Лимона, злющего сеньора Помидора и графинь Вишен? Узнаете, если придете на постановку режиссеров Владимира Королева и Рустема Хакимова. В ролях: Нагим Нургалин, Радмир Абдуллин, Рамзиль Сальманов, Ильнур Лукманов, Магафур Усманов, Аида Кульбаева и другие.

Историю трех женщин, в судьбах которых есть место и трагедии, и комедии, и отчаянию и любви расскажут артисты театра «Сад на Пушкина» 28 апреля на сцене Дома актера имени Юсуповой. В спектакле «Металлолом» автора пьесы и режиссера Аллы Коровкиной примут участие Анна Асабина, Ольга Лукьянова и Олеся Шибко.

30 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета — балет «Корсар». Хореограф-постановщик Юрий Григорович обещает, что выступление будет «охвачено пиратским духом приключений и авантюризма»: танцующие девушки сражаются кинжалами и саблями, рискованные битвы разворачиваются под натиском грандиозной бури. В ролях: Рустам Исхаков, Софья Гаврюшина, Руслан Абулханов, Арслан Зубайдуллин и другие.

1 мая в Молодежном театре представят спектакль «Седина в бороду, или Невеста из Имеретии». Дети овдовевшего Бекины испуганы: отец решил вновь жениться! А если появится новый наследник, то все придется делить — и дом, и сад, и корову. Тогда они пытаются найти ему невесту сами. В итоге побеждают добро и любовь двух уже немолодых людей. Режиссер: Мусалим Кульбаев. В ролях: Ренат Фатхиев, Светлана Бронникова, Андрей Ганичев, Любовь Никитина, Людмила Воротникова и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Александр Петров

Фото: Геннадий Авраменко Актер Александр Петров

Фото: Геннадий Авраменко

Кино

Премьера. В раскаленном летнем городе восемь разных историй переплетаются в одну мозаику чувств, где каждый герой по-своему открывает, что такое любовь: для кого-то она страсть, для кого-то нежность, для кого-то боль, но всех объединяют поиски себя и желание стать счастливыми. Об этом уфимский режиссер Айнур Аскаров расскажет в фильме «Лето. Город. Любовь». В ролях: Вадим Гибадуллин, Юлай Аскаров, Владимир Гарцунов, Валентина Ляпина, Николай Галлямов, Эмиль Амиров и другие.

Очередная премьера — «Почтальон». Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство. В ролях: Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев и другие.

В центре сюжета мелодрамы «Джун и Джон», как вы могли догадаться, история Джун и Джона. Джон — парень, который всегда играл по правилам. Джун — девушка, которая живет так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью. В ролях: Роберт Энрикез, Уитни Илэйн Вегман, Матильда Прайс, Люк Стэнтон и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты "Салавата Юлаева" после победы над московским "Спартаком"

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Хоккеисты "Салавата Юлаева" после победы над московским "Спартаком"

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев»

Спорт

26 апреля в спорткомплексе «Динамо» баскетбольный клуб «Динамо» в финале Фонбет Чемпионата России — Высшая лига сезона 2024/2025 года сразится с командой из Тобольска — «Нефтехимик».

1 мая в «Уфа-Арене» состоится третья встреча уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» и ярославского «Локомотива». Обе команды сражаются за выход в полуфинал Кубка Гагарина.