Юрлицо Ярославского камерного театра ликвидировано

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск регионального управления Минюста и решил ликвидировать юрлицо НУК «Ярославский Камерный театр». Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшее здание Ярославского камерного театра

Фото: Алла Чижова Бывшее здание Ярославского камерного театра

Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 27 марта 2024 года умер единственный учредитель и директор учреждения Юрий Ваксман. При этом документов об изменении сведений о собственнике не поступало, обращали внимание в минюсте. Отмечалось, что фактически учреждение не работает, а возобновлять его деятельность наследники господина Ваксмана не планируют.

Минюст пояснял, что в связи со смертью учредителя назначить нового директора или принять другие решения для продолжения деятельности невозможно. Напомним, в 2024 году Камерный театр стал подразделением государственного Театра юного зрителя после смертей его основателей.

Алла Чижова