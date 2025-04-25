Юрлицо Ярославского камерного театра ликвидировано
Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск регионального управления Минюста и решил ликвидировать юрлицо НУК «Ярославский Камерный театр». Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Бывшее здание Ярославского камерного театра
Фото: Алла Чижова
«Ъ-Ярославль» сообщал, что 27 марта 2024 года умер единственный учредитель и директор учреждения Юрий Ваксман. При этом документов об изменении сведений о собственнике не поступало, обращали внимание в минюсте. Отмечалось, что фактически учреждение не работает, а возобновлять его деятельность наследники господина Ваксмана не планируют.
Минюст пояснял, что в связи со смертью учредителя назначить нового директора или принять другие решения для продолжения деятельности невозможно. Напомним, в 2024 году Камерный театр стал подразделением государственного Театра юного зрителя после смертей его основателей.