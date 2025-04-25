В Самаре в районе Зубчаниновки временно ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд

В районе поселка Зубчаниновка временно будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 1115 км. Связано это с ремонтно-путевым работами между станциями Безымянка и Смышляевка. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Переезд закроют с 19:00 (MSK+1) 29 апреля до 08:00 30 апреля. Движение автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 1118 км (поселок Смышляевка) или по грунтовой дороге, проходящей под железнодорожным мостом и автомобильным путепроводом вдоль реки Падовка.

Руфия Кутляева