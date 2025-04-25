Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о dating-театре, участники которого благодаря игре и живому общению могут узнать друг друга поближе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Speed dating замешали с театром — в Москве появился новый формат знакомств. Площадкой для интерактивной игры Bla Bla Show стало новое клубное пространство рядом с рестораном «Оригинал» Алексея Ольхового. Сам предприниматель, в частности, и анонсировал событие в соцсетях. Цель проекта, по его словам, помочь жителям города найти настоящую любовь и создать крепкую семью. Мы понимаем, как сложно найти близкого по духу человека, даже несмотря на многообразие сервисов знакомств. Как раз в противоположность утомительному цифровому общению возникла идея яркого офлайн-события.

Игра-знакомство состоит из двух актов. Первый — доверительное общение тет-а-тет, второй — разговоры в компаниях по четыре человека. Зрителей направляют голос ведущего и карточки с вопросами обо всем на свете: о чем-то личном, любимых развлечениях, рабочих делах и многом другом. Разбавляют это все интерактивные вставки — разные психологические штучки для раскрепощения участников. Каждый в течение вечера пообщается более чем с десятью игроками.

И вот тут время сказать, что ведущим интерактивного шоу выступит известный режиссер, и, как он сам себя называет, факир и волшебник Федор Елютин. Автор самых стильных экспериментальных постановок уже заработал себе репутацию в театральной среде, а зрители его «Бинго-шоу» долго не могут забыть танцы в леопардовых шортах. Тем временем целая команда Елютина под названием «Импресарио» создает проекты для бизнеса, адаптируя лучшие образцы европейского и российского театра под корпоративные задачи.

Создатели игры пытались предусмотреть гендерный баланс, и билеты для девушек разлетелись в мгновение. Для мужчин вечером накануне шоу оставались доступными восемь мест. Стоимость билета — 5 тыс. руб. Авторы знают, что среди нас есть стеснительные, так что каждый в итоге получает контакты всех 60 участников шоу. Я уверена, что такое яркое приключение может быть интересно и с точки зрения поиска пары, и как просто новый вид досуга, который имеет все шансы стать московским трендом.

Яна Лубнина