«Представление голкипера с нанесением себе травм вошло в историю»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как жульничали атлеты во время соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Action Images / Mick Walker / Reuters Фото: Action Images / Mick Walker / Reuters

Обманов в мировом спорте было немало, но некоторые атлеты оказались настолько креативны, что их действия не перестают удивлять даже спустя десятилетия. На Олимпийских играх 1904 года в США марафон выиграл американец Фред Лорц. В те времена это была самая престижная дисциплина. Трибуны сходили с ума от счастья, а потом выяснилось, что Лорц пробежал только треть дистанции, а остальное время двигался на машине — его подвез один из сердобольных местных жителей. Конечно, грянул скандал, и спортсмена отстранили от забегов, но он умудрился получить прощение и спустя год выиграл знаменитый Бостонский марафон, уже без применения авто.

Еще одна удивительная история обмана произошла в 1999-м на супермарафоне в Африке, на котором после прохождения трассы организаторы награждают денежными призами первую десятку атлетов. Тогда в этот список попал Серхио Мотсоененг. Только вот потом выяснилось, что африканец прошел дистанцию, меняясь со своим братом-близнецом. Обман вскрылся, когда фотографы увидели, что часы спортсмена оказывались то левой, то на правой руке. Несмотря на дисквалификацию длиной 11 лет, Серхио вернулся в спорт и в 2010-м снова принял участие в забеге, но был отстранен из-за допинга.

Но, пожалуй, самый удивительный обман придумал и реализовал один из лучших вратарей в истории чилийского футбола Роберто Рохас. Он защищал ворота своей сборной в матче с командой Бразилии, в котором решалось, кто поедет на чемпионат мира 1990 года. Во время игры в Рохаса попала петарда, вратаря уносили с поля в крови. Но потом выяснилось, что голкипер сам нанес себе травмы скальпелем, спрятанным в перчатке. По его мнению, Бразилию должны были дисквалифицировать за поведение болельщиков, но вышло наоборот. От чемпионата мира из-за проступка вратаря отцепили команду Чили, а Рохас был пожизненно дисквалифицирован. Бан все-таки сняли в 2001-м, но театральное представление голкипера с нанесением себе травм вошло в историю.

Владимир Осипов