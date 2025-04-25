Назим Псардия назначен природоохранным межрайонным прокурором Удмуртии

На должность удмуртского природоохранного межрайонного прокурора назначили Назима Псардия, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Назим Псардия родился в городе Гагра (Абхазия) в 1988-м. В органах прокуратуры он служит с 2012-го. Работал следователем СУ СКР по Татарстану, а также помощником, старшим помощником и заместителем казанского межрайонного природоохранного прокурора. С апреля 2024-го трудился в управлении по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Удмуртии.

Назим Псардия сменил Феликса Шадрина, занимавшего должность удмуртского природоохранного межрайонного прокурора с декабря 2021-го. В феврале 2025-го Феликс Шадрин был назначен на должность прокурора Малопургинского района.