Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта. По данным на 12:20 по московскому времени, авиаузел обслужил 26 прибывающих и 27 отправляющихся рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из-за погодных условий в пятницу, 25 апреля, было задержано только два рейса. Борт DP-366 Пермь — Сочи приземлился с опозданием в три с половиной часа: вместо запланированных 07:40 самолет прибыл в 11:06. Рейс SU-1110 Москва (Шереметьево) — Сочи, который должен был прилететь в 05:30, находится на запасном аэродроме в Грозном в связи с отдыхом экипажа. Предварительное время его прибытия — 15:15.

Три рейса отменены. Пассажиры этих направлений будут доставлены в пункт назначения на воздушном судне, выполняющем рейс SU-1137. Для перевозки будет использован широкофюзеляжный Boeing-777-300 вместимостью более 400 мест.

Авиакомпании обеспечивают всем необходимым путешественников задержанных и отмененных рейсов согласно требованиям Федеральных авиационных правил №82. Остальные изменения в графике полетов связаны с поздним прибытием самолетов в аэропорт Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что международный аэропорт Сочи планирует обслужить около 466 тыс. пассажиров в период с 28 апреля по 11 мая 2025 года. Этот показатель на 3% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Мария Удовик