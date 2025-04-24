Аэропорт Сочи примет более 450 тысяч пассажиров на майские праздники

Международный аэропорт Сочи, входящий в холдинг «Аэродинамика», планирует обслужить около 466 тыс. пассажиров в период с 28 апреля по 11 мая 2025 года. Этот показатель на 3% превышает результаты аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Согласно прогнозам, на внутренние рейсы придется 386 тыс. человек, а международные направления выберут 80 тыс. путешественников. Пиковая нагрузка ожидается 4 и 11 мая, когда суточный пассажиропоток превысит 37 тыс. человек.

Наибольшей популярностью у пассажиров внутренних рейсов будут пользоваться маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Среди зарубежных направлений лидируют Анталья, Стамбул, Ереван, Дубай и Ташкент.

По данным сервиса «Авиасейлс», Сочи вошел в тройку самых востребованных направлений для отдыха россиян — доля приобретенных билетов составила 12% от всех внутренних перелетов.

«Для качественного обслуживания пассажиров в период майских праздников все структурные подразделения воздушной гавани будут переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала. В целях обеспечения безопасности на период высокого сезона будут усилены меры транспортной безопасности»,— отметил управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров.

Для удобства путешественников в аэропорту функционируют зал повышенной комфортности и VIP-залы, многочисленные магазины, кафе и рестораны. Доступны услуги Fast Track и Sochi Connect, ускоряющие прохождение предполетных формальностей. Терминал оснащен современной информационной и навигационной инфраструктурой, увеличено количество стоек регистрации и мест ожидания. Круглосуточно работают комната матери и ребенка, сервисы упаковки багажа и камера хранения.

Мария Удовик