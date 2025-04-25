Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре с ИП взысканы 1,4 млн рублей, незаконно полученные за поставку техники для пансионата

Индивидуальный предприниматель выплатит 1,4 млн руб., которые он получил по трем госконтрактам, заключенным с нарушениями. Постановление вынес Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре, удовлетворив апелляционную жалобу прокурора на решение первой инстанции. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что управление капитального строительства Самарской области заключило с индивидуальным предпринимателем три госконтракта на поставку и установку оборудования для жилого корпуса Южного пансионата для ветеранов труда (дома-интерната для престарелых и инвалидов). При этом договоры были подписаны с единственным поставщиком за счет дробления закупки на более мелкие, связанные с поставкой одинаковых товаров, стоимость которых по отдельности не превышала 600 тыс. руб.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в арбитражный суд Самарской области и потребовала признать сделки незаконными. Инстанция удовлетворила требования контрольного органа, но не стала взыскивать с ИП деньги, выплаченные по госконтрактам.

Однако арбитраж не учел, что нарушение процедуры заключения контракта «лишает поставщика права на получение вознаграждения», сообщает прокуратура. Поэтому надзорное ведомство обжаловало решение регионального арбитража.

Георгий Портнов

Новости компаний Все