В Самаре с ИП взысканы 1,4 млн рублей, незаконно полученные за поставку техники для пансионата

Индивидуальный предприниматель выплатит 1,4 млн руб., которые он получил по трем госконтрактам, заключенным с нарушениями. Постановление вынес Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре, удовлетворив апелляционную жалобу прокурора на решение первой инстанции. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что управление капитального строительства Самарской области заключило с индивидуальным предпринимателем три госконтракта на поставку и установку оборудования для жилого корпуса Южного пансионата для ветеранов труда (дома-интерната для престарелых и инвалидов). При этом договоры были подписаны с единственным поставщиком за счет дробления закупки на более мелкие, связанные с поставкой одинаковых товаров, стоимость которых по отдельности не превышала 600 тыс. руб.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в арбитражный суд Самарской области и потребовала признать сделки незаконными. Инстанция удовлетворила требования контрольного органа, но не стала взыскивать с ИП деньги, выплаченные по госконтрактам.

Однако арбитраж не учел, что нарушение процедуры заключения контракта «лишает поставщика права на получение вознаграждения», сообщает прокуратура. Поэтому надзорное ведомство обжаловало решение регионального арбитража.

Георгий Портнов