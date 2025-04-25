«Потеря очков любым из претендентов на золото может стать приговором»

Матчем «Динамо Махачкала»—«Краснодар» 25 апреля стартует 26-й тур РПЛ. Команда Мурада Мусаева сейчас занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая «Зенита» на два очка. Несмотря на это, букмекеры считают клуб из Санкт-Петербурга главным фаворитом в борьбе за золото. 26 апреля действующий чемпион встречается в Москве с «Динамо». Но центральной встречей тура станет дерби «Спартак»—ЦСКА. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед московским дерби «Спартак»—ЦСКА все билеты на трибуны домашнего стадиона красно-белых проданы. Так что арена на 45 тыс. зрителей будет забита до отказа. Предсказать, чем завершится очередное противостояние вечных соперников, очень сложно. Ведь в таких матчах порой все встает с ног на голову. У букмекеров здесь своя логика: они видят достаточно серьезное преимущество «Спартака». В «Лиге Ставок» коэффициент на победу хозяев чуть выше 2, а успех армейцев — почти 4. Ничья идет за 3,5. Все-таки потеря очков ЦСКА в прошлые выходные заставила многих пересмотреть свой взгляд на его стабильность. Хотя главный тренер команды Марко Николич уверяет, что осечка с «Крыльями Советов» уже забыта:

«Это уже история сейчас. Как я сказал, очень тяжелый отрезок перед нами, надо продолжать дальше».

Возможно, настроение в стане красно-синих хорошее, но букмекеры фактически вычеркнули команду из чемпионской гонки. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу армейцев теперь 75. В золото «Спартака» верят значительно больше, здесь коэффициент 11. Тоже высоко, но уже не невозможно. Правда, для первого шага к чуду нужно обыгрывать ЦСКА. Почему в этом противостоянии шансов больше у красно-белых, “Ъ FM” объяснил комментатор Александр Аксёнов: «"Спартак" эмоционально будет так заряжен, что армейцам будет тяжеловато. Я думаю, что все-таки по составу он соперника превосходит. А если хороший состав, да еще и в эмоционально правильном состоянии, то мы понимаем, к чему это может привести».

В матчах с участием главных претендентов на золото расклад чуть более очевиден, но букмекеры осторожничают даже в противостоянии «Динамо Махачкала»—«Краснодар». Конечно, лидер чемпионата — фаворит, по-другому и быть не могло, но разброс коэффициентов нельзя назвать сумасшедшим. В «Лиге Ставок» взять победу хозяев можно чуть выше 4, а гостей — около 2. Шансы на победу «Зенита» в московском матче с «Динамо», по мнению букмекеров, чуть ниже, чем у «Краснодара» в Махачкале. Но не будем забывать, что в предвкушении 100-летия клуба накачка футболистов в Санкт-Петербурге идет нереальная. Да и призовые там сумасшедшие. Например, за победу над «Краснодаром», по сообщениям инсайдеров, игрокам самой богатой команды страны выплатили по €250 тыс. Поэтому поверить в осечку сине-бело-голубых сложно. Хотя футбольный эксперт, тренер Александр Григорян считает, что «Динамо» способен отобрать очки у команды Сергея Семака: «Мой прогноз такой, что москвичи могут это сделать. Выиграть — нет, но сыграть вничью по силам».

Взять пари на ничью в матче «Динамо»—«Зенит» в «Лиге Ставок» можно с коэффициентом 3,85. А вот ставка на чемпионство петербуржцев значительно ниже — 1,9. Победа «Краснодара» в РПЛ идет за 2,25. Впереди пять туров, и потеря очков любым из претендентов на золото может стать приговором. В такой ситуации на первое место выходит уверенность тренера команды, который претендует на успех, уверен футбольный эксперт Алексей Никитин: «Если Мусаев искренне знает, как эту задачу решить, и доносит это игрокам, если у них есть уверенность в своем наставнике, то все будет хорошо».

«Краснодар» свою состоятельность будет доказывать 25 апреля в Махачкале. Но основные события 26-го тура развернутся на следующий день. В 14.00 встречаются «Динамо»—«Зенит», а в 19:30 — «Спартак»—ЦСКА. Эти матчи покажет «Матч ТВ». Причем после дерби всея Руси от телевизора далеко отходить не рекомендуется, потому что в 23:00 начнется игра, которая к РПЛ, конечно, отношения не имеет, но точно требует внимания. Речь о финале кубка Испании — «Барселона»—«Реал».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов