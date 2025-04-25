Челябинской прокуратуре вновь отказали в аресте имущества поставщиков питания

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры Челябинской области на отказ первой инстанции принять обеспечительные меры в отношении трех поставщиков школьного питания. Надзорное ведомство просило арестовать их имущество на время рассмотрения иска о взыскании 64 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Решение, которое оспаривала прокуратура, принял Арбитражный суд Челябинской области 17 февраля. В ходатайстве надзорное ведомство просило арестовать все движимое и недвижимое имущество ООО «Транс холод», ООО «Комбинат питания» и ООО «Детское общественное питания — ДОП», а также запретить им расторгать трудовые договоры с сотрудниками, выплачивать дивиденды, заключать сделки по отчуждению и многое другое, что может ухудшить финансовое состояние компаний.

По мнению суда, истец не предоставил доказательства того, что ответчики намерены уклониться от возможного взыскания денежных средств или отчуждать имущество. По этой причине ходатайство прокуратуры было отклонено. 5 марта она обжаловала решение.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области 17 февраля принял к производству иск региональной прокуратуры к четырем поставщикам питания и 106 образовательным организациям Челябинска, среди которых школы и детские сады. Надзорное ведомство требует признать недействительными контракты между ответчиками на организацию школьного питания. Требования о выплате ущерба предъявлены только двум компаниям — ООО «Транс холод» и ООО «Комбинат питания» на сумму 45,4 млн и 18 млн руб. соответственно.

Прокуратура Челябинской области тогда комментировала «Ъ-Южный Урал», что дело связано с «Уральский комбинатом питания», который в 2023-2024 годах УФАС уличило в антиконкурентных соглашениях с комитетом по делам образования столицы региона на рынке школьного питания. По данным надзорного ведомства, Уральский комбинат питания заставлял образовательные организации заключать контракты только со своими субподрядчиками.