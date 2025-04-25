Билеты на домашние матчи «Локомотива» раскуплены

В Ярославле не осталось билетов на домашние матчи «Локомотива» в рамках полуфинала Кубка Гагарина. Продажи были открыты в 10 часов 25 апреля в кассах и на сайте клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

27 и 29 апреля «Локомотив» сыграет с ХК «Салават Юлаев» на «Арене-2000» в Ярославле. Электронная очередь достигала 36 тыс. болельщиков. Стоимость билетов начиналась от 1,5 тыс. руб. и достигала 5,4 тыс. руб.

Как сообщают СМИ, выстроилась очередь и к кассам «Арены». К 12 часам 25 апреля билеты были раскуплены. Как пояснили в кассах, билеты могут еще появиться, это нужно отслеживать на сайте.