ВВП Калифорнии вышел на четвертое место в мире

Вчера вечером, 24 апреля, губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом заявил, что, по данным МВФ за 2024 год, номинальный ВВП Калифорнии составил $4,1 трлн. Это позволило штату обойти по размеру экономики Японию ($4,02 трлн) и выйти на четвертое место в мире после США, Китая и Германии. При этом губернатор штата отметил, что текущая динамика ВВП Индии говорит о том, что уже в 2026 году эта страна может обогнать по ВВП и Калифорнию, и Японию. По итогам 2024 года номинальный ВВП Индии составил $3,9 трлн.

Население Калифорнии сейчас насчитывает около 40 млн человек. Это самый населенный штат в стране, 12% от общего населения США. ВВП штата составляет 14% от всей экономики США. Крупнейшим сектором калифорнийской экономики является сектор финансовых услуг, страхования и недвижимости (25%). На втором и третьем местах идут сектор профессиональных услуг (14%) и информационная отрасль (12%). Производство составляет 11%, медицинские услуги и здравоохранение — 7%. Доля Калифорнии в экспорте всей сельхозпродукции США занимает 17%, компьютерной и другой электронной техники — 18%.

Евгений Хвостик