Проект логистического комплекса в Сочи за 1,1 млрд рублей приостановили

Реализация инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса в Хостинском районе Сочи с объемом инвестиций 1,1 млрд руб. приостановлена. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на мэрию курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Многопрофильный центр, предназначенный как для сухого хранения грузов, так и для скоропортящихся продуктов в низкотемпературных складах, планировала возвести инвестиционная компания «Бизнес технологии». Сроки реализации были намечены на 2022–2024 годы, предполагалось создание 55 рабочих мест.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Инвестиционная компания Бизнес-технологии» зарегистрировано в 2019 году в Москве. Организация специализируется на услугах по складированию и хранению. Владельцами являются предприниматели Ирина Швыркаева (60%) и Евгений Чанин (40%), имеющие активы в нескольких регионах России, включая Москву, Нижегородскую и Тульскую области, республику Калмыкия. В 2024 году компания получила чистую прибыль в размере 1,4 млн руб.

В Сочи продолжается реализация других инвестпроектов. Вложения в строительство двух торгово-развлекательных центров в Центральном и Хостинском районах превысят 3,5 млрд руб. Эта сумма может увеличиться после ввода ТРЦ в эксплуатацию, запланированного на 2026 год.

Мария Удовик