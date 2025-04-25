В Самарской области врача общей практики обвинили в мошенничестве

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача общей практики ГБУЗ СО «Камышлинская ЦРБ». Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее, как сообщили в надзорном ведомстве, медик уже был осужден за аналогичные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в декабре 2022 года жительница села Камышла обратилась к данному специалисту для оказания помощи в признании ее сына инвалидом.

Врач, введя в заблуждение гражданку относительно возможности оформления инвалидности, потребовал передать ему 155 тыс. руб., что и было сделано.

Сейчас уголовное дело направлено в Клявлинский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев