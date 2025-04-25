На участке трассы М5 в Челябинской области досрочно завершили ремонт

В Челябинской области на участке федеральной трассы М5 «Урал», где был многокилометровый затор, досрочно завершили ремонт. Это отрезок с 1584-го по 1585-й км рядом с Симом в Ашинском районе, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”».

Работу завершили на неделю раньше. Дорожники менее, чем за две недели, устранили последствия пучинообразования, в том числе заменили переувлажненный грунт и устроили основание дороги из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом. Также были отсыпаны обочины и уложено более 2,2 тыс. кв. м асфальтобетона. В настоящее время движение на этом участке осуществляется в штатном режиме.

В связи с досрочным завершением ремонта на этом участке с 16 часов 25 апреля снимаются ограничения для большегрузного транспорта. Проезд для фур был закрыт с 17 апреля с 10 до 18 часов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15-17 апреля на участке федеральной трассы М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области образовалась пробка длиной до 100 км. Это произошло из-за ремонта трассы на отрезке протяженностью около 2 км и большого количества машин. К 18 апреля протяженность затора сократилась в пять раз.