В Татарстане виновник ДТП возместит компенсацию расходов в размере 650 тыс. руб. в региональный бюджет за вызов санитарного вертолета. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане виновник ДТП выплатит 650 тыс. рублей за санитарный вертолет

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Татарстане виновник ДТП выплатит 650 тыс. рублей за санитарный вертолет

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В ходе проверки использования бюджетных средств было установлено, что в сентябре 2022 года в Менделеевском районе Татарстана произошло ДТП по вине 36-летнего водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадал ребенок, для экстренной эвакуации которого потребовался санитарный вертолет.

Суд признал виновника аварии виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Транспортный прокурор подал иск о возмещении затрат на авиаперевозку пострадавшего, и суд полностью удовлетворил эти требования.

Артём Дергунов