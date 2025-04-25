Полиция Ставрополя задержала подозреваемого в ночной стрельбе возле ТЦ

В Ставрополе полиция задержала стрелявшего из травматического пистолета мужчину. ЧП произошло ночью возле одного из торговых центров города, сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gazeta.ru Фото: gazeta.ru

В полицию поступила информация, что на центральной улице Ставрополя слышны хлопки, похожие на выстрелы. Оперативники просмотрели видеозаписи и опросили свидетелей. Они установили личность подозреваемого, им оказался 22-летний местный житель.

Николай Аксенов