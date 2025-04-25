Полиция Ставрополя задержала подозреваемого в ночной стрельбе возле ТЦ
В Ставрополе полиция задержала стрелявшего из травматического пистолета мужчину. ЧП произошло ночью возле одного из торговых центров города, сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Фото: gazeta.ru
В полицию поступила информация, что на центральной улице Ставрополя слышны хлопки, похожие на выстрелы. Оперативники просмотрели видеозаписи и опросили свидетелей. Они установили личность подозреваемого, им оказался 22-летний местный житель.