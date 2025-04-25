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Полиция Ставрополя задержала подозреваемого в ночной стрельбе возле ТЦ

В Ставрополе полиция задержала стрелявшего из травматического пистолета мужчину. ЧП произошло ночью возле одного из торговых центров города, сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Фото: gazeta.ru

Фото: gazeta.ru

В полицию поступила информация, что на центральной улице Ставрополя слышны хлопки, похожие на выстрелы. Оперативники просмотрели видеозаписи и опросили свидетелей. Они установили личность подозреваемого, им оказался 22-летний местный житель.

Николай Аксенов

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