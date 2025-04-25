Туристов из Курска и Москвы спасли в горах Сочи

Сотрудники Поисково-спасательного отряда 1 Сочи обнаружили и вывели из леса группу заблудившихся туристов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Службы спасения» курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба спасения Сочи Фото: Служба спасения Сочи

Инцидент произошел в среду, 26 апреля. С наступлением темноты экскурсанты потеряли тропу и перестали ориентироваться на местности. Один из них заметил информационный баннер Службы спасения города Сочи, расположенный в районе слияния рек Агуры и Агурчика, и позвонил по указанному номеру.

Дежурная бригада оперативно выдвинулась на поиски, обнаружила и сопроводила потерявшихся туристов в безопасное место.

Служба спасения города Сочи напоминает, что в экстренных случаях необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или обращаться к оперативному дежурному Сочинской службы спасения по номеру 7 938 441-10-20.

Мария Удовик