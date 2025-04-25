В Самаре откроется выставка про грезы эпохи модерна

Экспозиция «Будущее в прошлом» откроется в Музее Модерна в Самаре в субботу, 26 апреля (6+). Об этом сообщают представители площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Новый проект будет посвящен тому, каким представляли себе будущее люди конца XIX — начала XX века. Мир того времени стремительно ускорялся. Люди, родившиеся в эпоху конных повозок и бурлаков, оказались среди кинотеатров, автомобилей и аэропланов. Вопрос "а что будет дальше?" стал самым насущным»,— говорится в сообщении.

Представленные на выставке работы отражают разные футурологические концепции авторов, включая утопии. По словам кураторов выставки, в период модерна «будущее видели в научно-техническом прогрессе и в красоте ремесленного труда, в добрососедских отношениях и обществе без строгой структуры».

Один из залов экспозиции посвящен истории основания поселка Зубчаниновка, который в начале XX века считался в Самарской губернии передовым. Выставка будет работать до 2 августа 2025 года включительно. На открытие вход свободный, в остальные дни цена билета: 150 — 250 руб.

Георгий Портнов