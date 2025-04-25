Минпросвещения назвало число участвующих в «Диктанте Победы» школьников

Около 4 млн школьников участвуют в «Диктанте Победы». Это примерно в два раза больше, чем в 2024 году, сообщает министр просвещения России Сергей Кравцов. Международная патриотическая акция проходит сегодня, 25 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы никогда не исказим историческую память, и наши школьники всегда будут знать правду»,— сказал глава Минпросвещения на открытии акции (цитата по ТАСС). «Диктант Победы» проводится во всех федеральных детских центрах, в том числе в «Артеке». Господин Кравцов подчеркнул, что в учебнике по истории для 10-го класса на изучение Великой Отечественной войны отводится более 30% времени.

«Диктант Победы» проводится по всей России и за рубежом, а также в онлайн-формате. Акция представляет собой исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. В него включены даты, знаменитые полководцы, военные операции и другие значимые события периода. Вопросы составлены экспертами-историками Российского исторического общества. Проверить свои знания может любой желающий.