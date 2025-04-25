В Оренбурге выясняют обстоятельства травмирования подростка электропоездом

Оренбургский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Поводом послужило травмирование 15-летнего местного жителя. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, 24 апреля днем подросток переходил железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора. Произошло это на железнодорожном переезде ст. Оренбург. В результате житель был травмирован электропоездом, ему оказали срочную медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Следователи проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Руфия Кутляева