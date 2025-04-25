На Дону врачи начнут проводить приемы в передвижных медицинских комплексах

В ближайшие дни в Ростовской области начнут работать мобильные бригады медиков в составе передвижных медицинских комплексов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

Врачи, в том числе узкие специалисты, будут выезжать в города и районы Ростовской области и проводить приемы местных жителей. Пациенты смогут посетить за один день сразу несколько врачей, сдать анализы и провести диагностику.

В сообщении отмечается, что в регионе также планируют провести массовые экспресс-обследования здоровья жителей городов, семей с детьми и участников СВО.

Мария Иванова