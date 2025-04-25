Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону врачи начнут проводить приемы в передвижных медицинских комплексах

В ближайшие дни в Ростовской области начнут работать мобильные бригады медиков в составе передвижных медицинских комплексов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

Врачи, в том числе узкие специалисты, будут выезжать в города и районы Ростовской области и проводить приемы местных жителей. Пациенты смогут посетить за один день сразу несколько врачей, сдать анализы и провести диагностику.

В сообщении отмечается, что в регионе также планируют провести массовые экспресс-обследования здоровья жителей городов, семей с детьми и участников СВО.

Мария Иванова

Новости компаний Все