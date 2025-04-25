Аренда недвижимого имущества
Гудермес
ОАО «РЖД» передает в аренду на открытом аукционе офисное помещение площадью 35,3 кв. м, расположенное на первом этаже административного здания в городе Гудермес.
Фото: предоставлено пресс-службой ОАО РЖД
Начальная цена торгов составляет 19 273,8 руб. (с учетом НДС).
Состояние помещения удовлетворительное, выполнен косметический ремонт. Инженерные коммуникации: отопление, электроснабжение, кондиционирование. Аренда без мебели и техники. Здание находится в районе с хорошо развитой инфраструктурой. В шаговой доступности остановка общественного транспорта, продуктовые и хозяйственные магазины, жилой частный сектор. Доступ на территорию свободный. Наличие парковочных мест на прилегающей территории.
Договор аренды заключаются сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (rts-tender.ru):
Фото: предоставлено пресс-службой ОАО РЖД
Подробное описание и фотографии объекта размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru):
Дополнительную информацию можно получить по телефону
8 (863)259-00-26.
ОАО РЖД
Реклама