В Ростовской области планируют капитально отремонтировать 82 медучреждения

До конца этого года в Ростовской области капитальный ремонт проведут в 82 медицинских объектах в том числе в 31 поликлинике. Кроме того, в 89 медучреждениях будет обновлено оборудование, в больницы области направят 83 санитарные машины. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Также в Ростовской области планируют установить 14 новых модульных зданий медучреждений, в том числе лечебно-профилактическое отделение для городской больницы №2 в Шахтах и поликлинику в Суворовском микрорайоне Ростова. По нацпроектам в регионе переоснастят отделения реабилитации, модернизируют детский перинатальный центр и расширят сеть женских консультаций.

Кристина Федичкина