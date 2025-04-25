В первом квартале объем промпроизводства в Башкирии снизился на 1%

В январе-марте этого года объем промышленного производства в Башкирии составил 99% в сравнении с показателем за тот же период 2024 года. Такие данные приводит Башстат. В целом по России промышленное производство выросло по сравнению с первым кварталом прошлого года на 1,1%.

По отраслям экономики в Башкирии рост продемонстрировал только сырьевой сектор, где объемы производства увеличились на 0,9%. Наибольшее падение — в энергетике, на 7,4%. В коммунальной отрасли снижение составило 4,4%, в обрабатывающей — 0,5%.

Среди обрабатывающих производств выросли ремонт и монтаж машин (на 48,6%), а также производство электрооборудования (на 31,9%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 15,6%).

Худшей динамикой отметились производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-46,1%), полиграфия и копирование носителей информации (-26%) и мебельное производство (-22,1%).

Идэль Гумеров