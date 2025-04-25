Наркосбытчицам из Ульяновска грозит до 15 лет лишения свободы

Прокурор Засвияжского района г. Ульяновска утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело жительниц областного центра — Натальи Толстой и Дианы Конновой, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием интернета (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Следствие установило, что 18 декабря 2024 года 47-летняя неработавшая Наталья Толстая и ранее судимая за кражу 26-летняя Диана Коннова по полученному через мессенджер указанию неустановленного лица извлекли из тайника в Чердаклинском районе синтетические наркотики с целью дальнейшего сбыта, но в тот же день в ходе спецмероприятий были задержаны возле одного из домов на улице Репина в Ульяновске.

Андрей Васильев, Ульяновск