Бизнесмен из Саратова Виктор Качуровский остался в СИЗО по подозрению во взятке

Саратовский бизнесмен Виктор Качуровский не смог добиться изменения меры пресечения. Волгоградский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда об аресте до 31 мая, сообщает ИА «Высота 102». Адвокаты пытались предложить альтернативные меры, но суд отклонил их аргументы.

Защитники предоставили выписки о заболеваниях Качуровского, включая сердечно-сосудистые проблемы, и договор найма квартиры для возможного домашнего ареста в Котово. Адвокаты также просили изменить меру пресечения на запрет заниматься определенной деятельностью, домашний арест или залог в 3 млн руб., ссылаясь на ухудшение здоровья Качуровского.

Представитель прокуратуры поддержал решение суда, отметив, что продолжается сбор доказательств. Виктор Качуровский подозревается в коррупционных связях с заместителем главы администрации Котово Борисом Тареевым. По версии следствия, обвиняемый дал взятку (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) в 300 тыс. руб., что дало ООО «Энергосбыт» возможность получать компенсационные затраты сверх установленного тарифа.

Виктор Качуровский владеет саратовским ООО «ТЭГК», которое распоряжается частью городских котельных, ЦТП и теплосетей. Выручка за прошлый год выросла почти на 40% и составила 1,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 3%, достигнув 11,1 млн руб.

Также бизнесмену принадлежит ООО «Электросбыт» (выручка 2,8 млрд руб., прибыль — 50,5 млн); АО «НЭСК» (выручка 738,8 млн руб., прибыль — 82,3 млн). Виктор Качуровский официально вышел из состава учредителей «НЭСК» в 2020 году, но информация о текущем контроле над компанией отсутствует. До июня прошлого года бизнесмен владел ООО «Теплосеть города Котово», которое зафиксировало выручку в 4,8 млн руб. и убыток в 3,8 млн руб.

Никита Маркелов