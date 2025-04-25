ВЦИОМ выяснил уровень доверия Путину со стороны россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,2% россиян. Показатель увеличился на 0,8 п. п. за неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

15,7% опрошенных заявили о своем недоверии президенту (16,2% неделей ранее). 77% жителей страны одобряют деятельность господина Путина на посту главы государства (76,2% по итогам предыдущего опроса). Об обратном заявили 14,1% участников опроса. Неделей ранее показатель составлял 14,5%.

Уровень доверия премьер-министру России Михаилу Мишустину составляет 62,4%. Не доверяют ему 18,6% респондентов. Уровень одобрения его деятельности составляет 53,3%. Неодобрение высказали 10,7% опрошенных. Степень одобрения деятельности правительства в выросла с 51,4% до 53,1% за неделю. Не одобряют работу кабмина 18,3% граждан против 18,7% неделей ранее.

Исследование проводилось с 14 по 20 апреля. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод исследования — телефонное интервью.