Два человека погибли при взрыве машины в подмосковной Балашихе

В микрорайоне Авиаторов в подмосковном городе Балашихе взорвался и сгорел автомобиль. По информации «Ъ», могли погибнуть два человека: водитель и выходивший из машины пассажир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительным данным, в машине марки Volkswagen взорвался газовый баллон. Также рассматривается версия с детонацией самодельного взрывного устройства. От взрыва в ближайшем доме выбило стекла.

На место прибыли пожарные, возгорание ликвидировано. Также работает следственно-оперативная группа, которая установит причины взрыва.

Никита Черненко