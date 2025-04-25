Кирилл Капризов признан первой звездой матча play-off НХЛ

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя голами и стал первой звездой третьего матча серии 1/8 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 5:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Blewett-Imagn Images / Reuters Фото: Matt Blewett-Imagn Images / Reuters

Второй звездой признан нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди, на счету которого гол и передача. Третьей — голкипер «Миннесоты» Филипп Густавссон, отразивший 30 бросков по своим воротам.

Помимо Капризова и Болди в составе «Миннесоты» также отметились Марко Росси и Маркус Фолиньо. У «Вегаса» шайбы забросили Алекс Пьетранжело и Рейли Смит.

В активе Капризова 14 голов за «Миннесоту» в матчах play-off НХЛ. По этому показателю он обогнал словацкого форварда Мариана Габорика (12). Лидирует американский нападающий Зак Паризе (16).

«Миннесота» вышла вперед в серии до четырех побед — 2:1. Следующий матч противостояния состоится в ночь на 27 апреля на домашней арене «Миннесоты» Xcel Energy Center в Сент-Поле.

Таисия Орлова