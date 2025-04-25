С 1 мая в Казани новый троллейбусный маршрут № 11, который свяжет сквер имени Г. Тукая с Танковым училищем. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани с 1 мая появится новый троллейбусный маршрут

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Казани с 1 мая появится новый троллейбусный маршрут

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Маршрут будет проходить через такие остановки, как «Казанский зооботанический сад», «Квартал Юстиции» и «Танковое училище». Первоначально на линии будут работать три троллейбуса с интервалом движения 17 минут, при этом предусмотрена возможность увеличения количества транспорта в случае роста пассажиропотока.

Параллельно с запуском нового маршрута произойдут изменения в работе троллейбусного маршрута № 6 «Сквер имени Г. Тукая — улица В. Кулагина», который с 1 мая вернется к своей прежней схеме движения.

Артём Дергунов