В Казани остановили мотоцикл с младшеклассником за рулем

На дороге-дублере Вознесенского тракта в Казани был остановлен мотоцикл, за рулем которого находился 9-летний мальчик. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

По информации ведомства, 39-летний отец мальчика занял место пассажира и передал ребенку управление транспортным средством.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления ТС лицу без водительских прав).

Рассматривается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет и привлечения родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Мотоцикл конфискован и передан на специализированную охраняемую стоянку.

Дарья Сайфиева