МЧС предупредило о заморозках до -3 градусов на Ставрополье

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся заморозков. Температура воздуха и поверхности земли опустится до -0,1...-3 градусов во второй половине ночи и утром 28 апреля, а также ночью и утром 29 и 30 апреля, сообщает региональное ГУ МЧС.

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Сотрудники спасательного ведомства предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций локального характера. Холода могут нанести урон ранним косточковым плодовым культурам, вплоть до их частичной гибели.

Согласно прогнозу Ставропольского ЦГМС, 25 апреля в регионе ожидается переменная облачность и локальные кратковременные дожди с грозами. В первой половине ночи в отдельных районах прогнозируются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и порывистым ветром до 20 м/с.

Николай Аксенов