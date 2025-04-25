«Уралкалий» вошел в число лидеров

ПАО «Уралкалий» вошло в число ведущих компаний России согласно ESG-рейтингу аналитического агентства RAEX. По итогам оценки компания получила 60–79 баллов, что соответствует высокому уровню качества управления персоналом.

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Агентство RAEX проанализировало ключевые аспекты в сфере HR-менеджмента: охрану труда и здоровья, привлечение и удержание сотрудников, равные возможности и инклюзивность, соблюдение прав человека и предоставление социальных льгот.

В исследовании учитывались метрики, отражающие динамику текучести кадров, уровень производственного травматизма, соотношение социальных выплат и заработной платы, долю женщин в коллективе, а также создание условий для работы сотрудников с ограниченными возможностями здоровья.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора – директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

– Для «Уралкалия» высокая оценка RAEX – это подтверждение системной работы в области управления персоналом и устойчивого развития. Мы последовательно реализуем программы, направленные на развитие корпоративной культуры, заботу о благополучии сотрудников, их здоровье, профессиональный рост и вовлеченность. ESG-подходы прочно интегрированы в HR-стратегию компании, и мы продолжим работать в этом направлении, укрепляя позиции ответственного работодателя.

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ПАО "Уралкалий"