В Ульяновской области арестован поставщик крупной партии наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии с региональным УМВД в ходе оперативно разыскных мероприятий взяли с поличным в Цильнинском районе наркосбытчика в момент доставки очередной крупной партии наркотических веществ. Об этом сообщило в пятницу УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе осмотра транспортного средства обнаружен и изъят синтетический наркотик, именуемый среди распространителей и наркоманов как «соль» (альфа-пирролидинопентиофенон, вызывает галлюцинации, психоз, агрессию, паранойю, нарушения сердечного ритма, повышение температуры, судороги и даже смерть) весом около 3 кг.

На основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности следственными органами ОМВД России по Цильнинскому району Ульяновской области возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Сбытчику наркотиков предъявлено обвинение, суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск