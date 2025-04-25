Суд разрешил встречающим и провожающим заходить в здание аэропорта Кургана

Курганский городской суд признал незаконным приказ, запрещающий заходить в здание аэропорта людям без билетов. АО «Аэропорт Курган» обязан отменить ненормативный правовой акт, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На действия авиапредприятия в надзорное ведомство пожаловался местный житель. После проверки соблюдения требований по транспортной безопасности выяснилось, что 25 апреля 2024 года исполнительный директор аэропорта Дмитрий Коваленко подписал приказа о введении бессрочного запрета находиться в здании людям без билетов.

Прокуратура направила иск о признании решения незаконным. Суд полностью удовлетворил требование. Исполнение решения контролирует Курганская транспортная прокуратура,

Виталина Ярховска