Сергей Бобровский первым из вратарей сыграл «на ноль» в нынешнем play-off НХЛ
Российский голкипер «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский отразил 19 бросков по своим воротам и сыграл «на ноль» во втором матче серии 1/8 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа Бей Лайтнинг». «Флорида» обыграла «Тампу» со счетом 2:0.
Сергей Бобровский
Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters
Бобровский был признан первой звездой встречи. Он обновил клубный рекорд «Флориды» по «сухим» матчам в розыгрыше Кубка Стэнли, в четвертый раз за карьеру отразив 100% бросков. Бобровский занимает четвертое место среди российских вратарей по этому показателю — больше только у Евгения Набокова (7), Андрея Василевского (7) и Николая Хабибулина (6).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 22 бросков и стал второй звездой матча. Третьей звездой признали защитника «Флориды» Нейта Шмидта, забросившего первую шайбу, которая в итоге стала победной.
«Флорида» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. Третий матч пройдет в ночь на 27 апреля во Флориде.