Житель Астрахани призывал к терроризму и получил штраф в 380 тыс. рублей

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении проживающего в Астрахани Сергея Латышева 1975 года рождения по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Астраханской области.

Суд оштрафовал Сергея Латышева на 380 тыс. руб. и запретил ему заниматься администрированием сайтов в течение трех лет. Приговор вступил в законную силу.

Как выяснилось, Сергей Латышев, являющийся сторонником праворадикальной идеологии, разместил в соцсети материалы с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности, а также с публичным оправданием терроризма. Противоправную деятельность астраханца выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Павел Фролов